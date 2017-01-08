В Єрусалимі вантажівка наїхала на групу військових - загинули чотири особи

Водія вантажівки застрелили на місці.
Як повідомляє The Times of Israel, вантажівка наїхала на групу військовиків на набережній в східній частині Єрусалиму.
Правоохоронці підозрюють, що наїзд був навмисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.
Наголошується, що серед загиблих - три жінки і один чоловік.
За даними правоохоронців, водія вантажівки в ході інциденту було застрелено. Поліція встановлює його особу.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей та руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінського різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.
Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".DT.UA