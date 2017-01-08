В Єрусалимі вантажівка наїхала на групу військових - загинули чотири особи

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Водія вантажівки застрелили на місці.

В Ізраїлі вантажівка наїхала на групу військовослужбовців, вбивши чотирьох осіб Times of Israel

в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб.

Як повідомляє The Times of Israel, вантажівка наїхала на групу військовиків на набережній в східній частині Єрусалиму.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був навмисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.

Наголошується, що серед загиблих - три жінки і один чоловік.

За даними правоохоронців, водія вантажівки в ході інциденту було застрелено. Поліція встановлює його особу.



Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей та руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінського різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".