В Єгипті у сутичці з поліцією вбили двох підозрюваних у тероризмі

За даними слідства, убиті займалися транспортуванням вибухових речовин для ісламістів.
За даними слідства, вбитий 25-річний і 44-річний чоловіки відповідали за транспортування вибухових речовин для збройних формувань, пов'язаних із "Братами-мусульманами".
Поліції відомо про зв'язки вбитих з угрупованнями "Хасм" і "Леваа аль-Таура". "Хасм" взяла на себе відповідальність за напад, в результаті якого в Каїрі загинув поліцейський у понеділок.
Організація "Брати-мусульмани" була заборонена в Єгипті після повалення президента Мухаммеда Мурсі, якого вони підтримували на виборах.
Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті прогриміли чотири вибухи. У місті Танта терористи атакували коптську церкву і центр підготовки поліцейських. Пізніше вибух прогримів у храмі в Олександрії, потім в місті спрацювала ще одна бомба. Жертвами теракту стали 45 людей, більше 100 отримали поранення .
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".DT.UA