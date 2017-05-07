В Єгипті у сутичці з поліцією вбили двох підозрюваних у тероризмі

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За даними слідства, убиті займалися транспортуванням вибухових речовин для ісламістів.

У понеділок в Єгипті вбили поліцейського

Під час стрілянини на північ від Каїру співробітники сил безпеки Єгипту вбили двох, передає Reuters

За даними слідства, вбитий 25-річний і 44-річний чоловіки відповідали за транспортування вибухових речовин для збройних формувань, пов'язаних із "Братами-мусульманами".

Поліції відомо про зв'язки вбитих з угрупованнями "Хасм" і "Леваа аль-Таура". "Хасм" взяла на себе відповідальність за напад, в результаті якого в Каїрі загинув поліцейський у понеділок.

Організація "Брати-мусульмани" була заборонена в Єгипті після повалення президента Мухаммеда Мурсі, якого вони підтримували на виборах.

Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті прогриміли чотири вибухи. У місті Танта терористи атакували коптську церкву і центр підготовки поліцейських. Пізніше вибух прогримів у храмі в Олександрії, потім в місті спрацювала ще одна бомба. Жертвами теракту стали 45 людей, більше 100 отримали поранення .

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".