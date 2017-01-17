В Єгипті бойовики вбили кількох поліцейських

В ході сутички застрелили двох нападників.

В Єгипті бойовики напали на поліцейських, є загиблі

У понеділок увечері в Єгипті було вбито як мінімум вісім поліцейських. Це сталося в ході нападу бойовиків на контрольно-пропускний пункт в південно-західній провінції Ваді-ель-Гедид. Крім того, поранення отримали ще троє поліцейських.

Двоє нападників були вбиті в ході перестрілки з поліцейськими, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше, 9 січня біля контрольно-пропускного пункту на Синайському півострові вибухнула бомба, закладена в автомобіль. У результаті загинули вісім чоловік. Відповідальність узяло на себе угрупування ІДІЛ.

Нагадаємо, в неділю, 11 грудня через вибух біля коптського собору в столиці Єгипту загинули не менше 25 людей, ще 49 отримали поранення. Терористи кинули вибухівку в церкву Святого Петра поруч із собором Святого Марка в Каїрі.