В Узбекистані стався вибух на хімзаводі

Є жертви.

На підприємстві "Ферганаазот" стався вибух стався вибух, повідомляється на сайті МНС країни.

"О 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є людські жертви", - йдеться в повідомленні МНС.

Міністерство не назвало кількість загиблих і поранених. Для з'ясування причин та обставин надзвичайних подій, а також для допомоги сім'ям постраждалих створена урядова комісія.

Як повідомлялося, в Куйбишевському районі Донецька, в одному з цехів Донецького казенного заводу хімічних виробів прогримів потужний вибух.