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В Узбекистані стався вибух на хімзаводі

23 лютого в 21:43

Є жертви.

Ферганаазот
На підприємстві "Ферганаазот" стався вибух
В Узбекистані на підприємстві "Ферганаазот" в місті Фергана стався вибух, повідомляється на сайті МНС країни.

"О 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є людські жертви", - йдеться в повідомленні МНС.

Міністерство не назвало кількість загиблих і поранених. Для з'ясування причин та обставин надзвичайних подій, а також для допомоги сім'ям постраждалих створена урядова комісія.

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Як повідомлялося, в Куйбишевському районі Донецька, в одному з цехів Донецького казенного заводу хімічних виробів прогримів потужний вибух.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух ставок МНС Узбекистан жертви донецька уряд комісія завод хімія
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