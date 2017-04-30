В Туреччині звільнили з держслужби майже 4 тисяч осіб

В країні проходить нова хвиля репресій щодо гюленистів.

У Туреччині звільняють держслужбовців

Уряд Туреччини звільнив з державної служби 3 974 людини, повідомляється в урядовому декреті, передає Deutsche Welle

Згідно з документом, держслужбовці підозрюються у підтримці Руху служіння ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якому влада звинувачує в організації спроби перевороту в липні 2016 року.

Серед втратили свої робочі місця - більше тисячі колишніх співробітників міністерства юстиції, а також більше тисячі військовослужбовців.

Раніше власті Туреччини заблокували доступ до "Вікіпедії", За інформацією порталу, блокування починається 29 квітня о 8:00 за місцевим часом і діє для всіх версій сайту на всіх мовах.

16 квітня в Туреччині відбувся референдум з конституційної реформи. Згідно з даними державного інформагентства Anadolu, її прихильники з мінімальним відривом (51,4% проти 48,6%) здобули перемогу. Опозиція заявила про численні порушення під час голосування і намір оскаржити його результати в суді.

Ініціатори реформи пропонують внести 18 поправок до основного закону, які повинні суттєво розширити повноваження президента.