В Туреччині затримали підозрюваного у вбивстві російського посла

Він є одним з чотирьох затриманих підозрюваних у цій справі.

Поліція заарештувала можливого спільника вбивці посла

У справі про вбивство російського посла в Анкарі в грудні 2016 року затримали нового підозрюваного, повідомляє джерело в силових структурах.

Підозрюваного заарештували в Анкарі, за даними поліції, він провів телефонну розмову з поліцейським Мевлютом Алтинташем, який 19 грудня 2016 року застрелив посла Росії Андрія Карлова.

Затриманий 15 лютого є одним із чотирьох підозрюваних у цій справі, серед яких є і представники поліції.

Як повідомлялося, на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня, поліцейський Мевлют Мерт Алтынташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Вбивця загинув під час перестрілки з поліцейськими.