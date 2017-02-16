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В Туреччині затримали підозрюваного у вбивстві російського посла

16 лютого в 02:46

Він є одним з чотирьох затриманих підозрюваних у цій справі.

Убийца посла
Поліція заарештувала можливого спільника вбивці посла
У справі про вбивство російського посла в Анкарі в грудні 2016 року затримали нового підозрюваного, повідомляє джерело в силових структурах.

Підозрюваного заарештували в Анкарі, за даними поліції, він провів телефонну розмову з поліцейським Мевлютом Алтинташем, який 19 грудня 2016 року застрелив посла Росії Андрія Карлова.

Затриманий 15 лютого є одним із чотирьох підозрюваних у цій справі, серед яких є і представники поліції.

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Як повідомлялося, на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня, поліцейський Мевлют Мерт Алтынташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Вбивця загинув під час перестрілки з поліцейськими.

За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги посол Росія поліція груди Туреччина час вбивство застрелив Аллах
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