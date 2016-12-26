В Туреччині за підозрою в тероризмі затримали майже 1700 осіб

В даний момент у слідчих ізоляторах країни утримуються 516 осіб.

По туреччині прокотилася нова хвиля затримань за підозрою в тероризмі

Турецькі правоохоронці протягом 19-26 грудня затримали в рамках антитерористичної операції 1682 осіб, підозрюваних у зв'язках з рухомабо "Робочою партією Курдистану".

Як повідомляє українська редакція Deutsche Welle, посилаючись на інформацію МВС Туреччини, 516 затриманих зараз знаходяться в слідчих ізоляторах.

Наголошується, що в рамках операції були видані ордери на арешт 426 осіб, підозрюваних у причетності до руху Гюлена, який турецька влада звинувачує в організації невдалої спроби державного перевороту.

Крім цього, 78 ордерів видано у відношенні підозрюваних у зв'язках із забороненою "Робочою партією Кудристану", відповідальної за низку терактів; ще 12 ордерів підготовлені для арешту осіб, підозрюваних у зв'язках з ІД.

Повідомляється також, що в ході зіткнень з посібниками РПК були ліквідовані четверо "терористів".

Раніше повідомлялося, що в Туреччині в 2017 році планують побудувати 175 нових в'язниць, оскільки в діючих не вистачає місць.

Як повідомлялося, в серпні в Туреччині оголосили амністію для більш ніж 30 тисяч ув'язнених, щоб у в'язницях звільнилося місце для заарештованих за участь у невдалій спробі військового перевороту.