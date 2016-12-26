В Туреччині за підозрою в образі президента заарештований господар їдальні

Заарештований заявив, що не заварить чай для Ердогана.

Господар їдальні заарештований за небажання заварити чай для Ердогана kremlin.ru

Турецька поліція заарештувала господаря їдальні турецької опозиційної газети Cumhuriyet Шенол Бурана за підозрою в образі президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

За даними слідства, Шенол Буран публічно заявив, що ніколи в житті не заварить чай для президента Ердогана, передає російська служба Бі-бі-сі.

Відповідно до законодавства Туреччини, образа глави держави передбачає термін ув'язнення до чотирьох років. Адвокат заарештованого стверджує, що його слова не потрібно розцінювати як образу.

У листопаді 10 редакторів та інших журналістів Cumhuriyet були арештовані. Їх звинувачують в підтримці курдських сепаратистів, а також учасників липневої спроби військового перевороту.

Як повідомлялося, в Туреччині через професійну діяльність позбавлені волі понад 80 журналістів.