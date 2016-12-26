В Туреччині за підозрою в образі президента заарештований господар їдальні

Заарештований заявив, що не заварить чай для Ердогана.
Турецька поліція заарештувала господаря їдальні турецької опозиційної газети Cumhuriyet Шенол Бурана за підозрою в образі президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.
За даними слідства, Шенол Буран публічно заявив, що ніколи в житті не заварить чай для президента Ердогана, передає російська служба Бі-бі-сі.
Відповідно до законодавства Туреччини, образа глави держави передбачає термін ув'язнення до чотирьох років. Адвокат заарештованого стверджує, що його слова не потрібно розцінювати як образу.
У листопаді 10 редакторів та інших журналістів Cumhuriyet були арештовані. Їх звинувачують в підтримці курдських сепаратистів, а також учасників липневої спроби військового перевороту.
Як повідомлялося, в Туреччині через професійну діяльність позбавлені волі понад 80 журналістів.Русская служба Би-би-си