В Туреччині за підозрою у зв'язках з гюленістами звільнили 350 дипломатів

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Після провальної спроби держперевороту, в турецькому МЗС провели кадрову чистку.

МЗС Туреччини звільнив кілька сотень дипломатів за підозрою у зв'язках з організацією Гюлена

Міністерство закордонних справзвільнило 408 своїх співробітників за підозрою в зв'язках з опозиційною організацією Фетхуллаха Гюлена, в тому числі – 350 дипломатів, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє Hürriyet Daily News, відповідаючи на питання парламентарія Сезгина Танрікулу (Sezgin Tanrıkulu), він повідомив, що звільнення велися в період з 16 липня до 7 листопада минулого року.

Наголошується, що серед співробітників МЗС, звільнених зі служби, опинилися колишні представники Туреччини в ЮНЕСКО, Канаді і Коста Ріці.

Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.