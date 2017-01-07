В Туреччині за підозрою у зв'язках з гюленістами звільнили 350 дипломатів

Після провальної спроби держперевороту, в турецькому МЗС провели кадрову чистку.
Як повідомляє Hürriyet Daily News, відповідаючи на питання парламентарія Сезгина Танрікулу (Sezgin Tanrıkulu), він повідомив, що звільнення велися в період з 16 липня до 7 листопада минулого року.
Наголошується, що серед співробітників МЗС, звільнених зі служби, опинилися колишні представники Туреччини в ЮНЕСКО, Канаді і Коста Ріці.
Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.
Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.DT.UA