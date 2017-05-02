В Сирії в результаті нападу "ІДІЛ" загинуло 32 людини

Бойовики напали на табір біженців.

У Сирії знову нападають на табір біженців

На північному сході Сирії загинули 32 людини, десятки були поранені при нападі угруповання "ІДІЛ" на блокпост в таборі біженців, передає " Радіо Свобода ".

За даними сирійських правозахисників, напад скоєно в селі Раджм-ас-Салібі, недалеко від кордону Сирії з Іраком, де проходить фронтова лінія між позиціями курдських сил в провінції Хасакех і районами, захопленими "ІДІЛ".

В даний момент курдо-арабська повстанська коаліція "Сирійські демократичні сили" (SDF) за підтримки США намагається захопити столицю "ІДІЛ" - місто Ракку. Протягом минулого року коаліції вдалося витіснити бойовиків з декількох великих районів на півночі Сирії.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" перенесла свою "столицю" із сирійського міста Ракка на 140 км - в місто Дейр ез-Зор.