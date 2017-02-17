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В результаті теракту в Пакистані загинули більше 70 людей

17 лютого в 03:34

Серед загиблих багато дітей.

взрыв
Терористи вбили десятки людей в пакистанській мечеті
Не менш 72 осіб загинули, ще близько 200 постраждали в четвер, 16 лютого, в результаті теракту в суфійській мечеті в місті Сехван в провінції Сінд на півдні Пакистану.

Серед загиблих не менше 10 дітей і більше десятка жінок.

Як повідомив пакистанський телеканал Samaa TV, за попередньою версією поліції, терорист влаштував вибух у жіночій половині мечеті.

Кількість жертв і постраждалих може зрости, оскільки саме по четвергах туди приходять багато молільників.

Відповідальність за теракт взяло на себе ИГИЛ.

Як повідомлялося, кілька днів тому в Пакистані в місті Лахор теракт влаштували бойовики угрупування "Талібан", загинули 10 мирних жителів.

За матеріалами: DT.UA
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