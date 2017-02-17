В результаті теракту в Пакистані загинули більше 70 людей

Серед загиблих багато дітей.
Серед загиблих не менше 10 дітей і більше десятка жінок.
Як повідомив пакистанський телеканал Samaa TV, за попередньою версією поліції, терорист влаштував вибух у жіночій половині мечеті.
Кількість жертв і постраждалих може зрости, оскільки саме по четвергах туди приходять багато молільників.
Відповідальність за теракт взяло на себе ИГИЛ.
Як повідомлялося, кілька днів тому в Пакистані в місті Лахор теракт влаштували бойовики угрупування "Талібан", загинули 10 мирних жителів.DT.UA