В районі Нагорного Карабаху відбулися зіткнення

Збройні сили Азербайджану і Вірменії понесли втрати.
Повідомляється, що обидві сторони зазнали втрат. За даними Баку, важкий бій стався на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту. За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили "спроби широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії".
"Противник намагався оволодіти стратегічними висотами. Азербайджанські військовослужбовці змусили вірменську сторону відступити з втратами. Збройні сили Азербайджану також понесли втрати", - повідомили в міноборони Азербайджану.
У Вірменії стверджують, що повідомлення про "атаки" вірменської сторони не відповідають дійсності.
"Вже протягом декількох днів військово-політичне керівництво Азербайджану загострює ситуацію на лінії зіткнення карабахських та азербайджанських військ і поширює дезінформацію", - заявили в міноборони Вірменії.
Як зазначили в Єревані, "вірменська сторона дотримується режиму припинення вогню і закликає азербайджанську сторону утримуватися від кроків щодо подальшого загострення ситуації".
Керівництво невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що в свою чергу, звинуватив азербайджанську сторону в дезінформації про зміни, що відбулися в ніч на суботу бойових зіткненнях в зоні конфлікту. У невизнаній республіці стверджують, що збройні сили Азербайджану на карабахско-азербайджанської лінії зіткнення перейшли до наступу, але були відкинуті, зазнавши втрат.
Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану – були окуповані арміями Росії та Вірменії на початку 1990-х. Зараз у самій Вірменії перебувають російські війська.Русская служба Би-би-си