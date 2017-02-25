В районі Нагорного Карабаху відбулися зіткнення

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Збройні сили Азербайджану і Вірменії понесли втрати.

В Нагірному Карабаху знову бої trend.az

Військові відомства Азербайджану і Вірменії заявили про зіткненнях в зоні карабахського конфлікту

Повідомляється, що обидві сторони зазнали втрат. За даними Баку, важкий бій стався на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту. За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили "спроби широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії".

"Противник намагався оволодіти стратегічними висотами. Азербайджанські військовослужбовці змусили вірменську сторону відступити з втратами. Збройні сили Азербайджану також понесли втрати", - повідомили в міноборони Азербайджану.

У Вірменії стверджують, що повідомлення про "атаки" вірменської сторони не відповідають дійсності.

"Вже протягом декількох днів військово-політичне керівництво Азербайджану загострює ситуацію на лінії зіткнення карабахських та азербайджанських військ і поширює дезінформацію", - заявили в міноборони Вірменії.

Як зазначили в Єревані, "вірменська сторона дотримується режиму припинення вогню і закликає азербайджанську сторону утримуватися від кроків щодо подальшого загострення ситуації".

Керівництво невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що в свою чергу, звинуватив азербайджанську сторону в дезінформації про зміни, що відбулися в ніч на суботу бойових зіткненнях в зоні конфлікту. У невизнаній республіці стверджують, що збройні сили Азербайджану на карабахско-азербайджанської лінії зіткнення перейшли до наступу, але були відкинуті, зазнавши втрат.

Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану – були окуповані арміями Росії та Вірменії на початку 1990-х. Зараз у самій Вірменії перебувають російські війська.