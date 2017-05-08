В Парижі затримали понад 140 учасників протестів проти результатів президентських виборів

Демонстранти протестували як проти Макрона, так і проти Ле Пен.
Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на дані поліції, затриманим інкримінують псування майна та закидання правоохоронців метальними снарядами.
Зазначається, що демонстранти протестували як проти новообраного президента Еммануеля Макрона, так і проти його програла суперниці – Марін ле Пен.
Раніше повідомлялося, що після повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції сталися сутички поліції з противниками новообраного президента.
Тим часом стало відомо, що церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".DT.UA