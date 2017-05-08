В Парижі затримали понад 140 учасників протестів проти результатів президентських виборів

Демонстранти протестували як проти Макрона, так і проти Ле Пен.

У Парижі правоохоронці затримали 141 учасника протестних акцій, пов'язаних з завершенням президентських виборів Fox News

Французькі правоохоронці затримали в Парижі 141 учасника протестних акцій, що почалися післяу другому турі президентських виборів 7 травня.

Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на дані поліції, затриманим інкримінують псування майна та закидання правоохоронців метальними снарядами.

Зазначається, що демонстранти протестували як проти новообраного президента Еммануеля Макрона, так і проти його програла суперниці – Марін ле Пен.

Раніше повідомлялося, що після повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції сталися сутички поліції з противниками новообраного президента.

Тим часом стало відомо, що церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".