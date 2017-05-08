В Парижі поліція застосувала сльозогінний газ

Правоохоронці розігнали найбільш войовничих супротивників Макрона.

Протестувати проти Макрона вийшла, переважно, молодь

Після повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції відбулися сутички поліції з противниками новообраного президента, повідомляє Le Parisien

На північному сході Парижа зібралися сотні прихильників ліворадикальної партії, які вийшли висловити свій протест. Проти них поліцейські застосували сльозогінний газ, після чого оточили.

Протести охопили також міста Гренобль, Пуатьє, Страсбург, Ліон, Нант і Монпельє. В Нанті на вулиці вийшли 400 осіб. Правоохоронці також розігнали їх сльозогінним газом. В результаті зіткнень був поранений один поліцейський і один незалежний фотограф. Поліція затримала 13 осіб, з них семеро заарештувала.

Еммануель Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Франції за даними екзит-полів. За даними опитувань, за Макрона проголосували від 65,5 до 66,1% прийшли на дільниці французів. За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували від 33,9 до 34,5% виборців.

7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

В першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.