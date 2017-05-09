В ООН закликали покінчити з бідністю

Перший заступник генсека ООН рекомендувала країнам-учасницям організації визнати багатоплановий характер злиднів.
"Викорінення бідності у всіх її формах і проявах, особливо - крайньої убогості, залишається найбільшою глобальною задачею. Її рішення - основний фактор сталого розвитку. Сьогодні кожен восьмий чоловік живе менш ніж на 2 долара в день. Багато тих, кому вдалося вирватися з крайньої убогості, все ще живуть на межі бідності", - заявила Аміна Мохаммед, пише Центр новин ООН.
"Боротьба з бідністю, нерівністю, зміною клімату, боротьба за продовольче забезпечення та подолання млявості і непередбачуваності глобальної економіки вимагають комплексних заходів, участі всіх членів міжнародного співтовариства", - перший заступник генсека ООН.
Восени минулого року генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що в світі бідність у всіх її проявах повинна бути ліквідована до 2030 року.DT.UA