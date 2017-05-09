В ООН закликали покінчити з бідністю

Перший заступник генсека ООН рекомендувала країнам-учасницям організації визнати багатоплановий характер злиднів.

В ООН назвали злидні найбільшою проблемою у світі

Кожна сьома людина на Землі живе менш ніж на 2 долари в день – в злиднях. Вони є долею певних регіонів та певних груп населення планети, які поколіннями не можуть їх подолати і вирватися з бідності. У зв'язку з цим настав час об'єднатися і спільними зусиллями покінчити з бідністю у всіх її проявах всюди в світі, заявила перший заступник Генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед, виступаючи на сесії Економічної та соціальної ради організації (ЕКОСОР). Вона закликала держави, що входять ООН, визнати багатоплановий характер злиднів, проаналізувати їх вплив на стан здоров'я людини і навколишнє середовище.

"Викорінення бідності у всіх її формах і проявах, особливо - крайньої убогості, залишається найбільшою глобальною задачею. Її рішення - основний фактор сталого розвитку. Сьогодні кожен восьмий чоловік живе менш ніж на 2 долара в день. Багато тих, кому вдалося вирватися з крайньої убогості, все ще живуть на межі бідності", - заявила Аміна Мохаммед, пише Центр новин ООН.

"Боротьба з бідністю, нерівністю, зміною клімату, боротьба за продовольче забезпечення та подолання млявості і непередбачуваності глобальної економіки вимагають комплексних заходів, участі всіх членів міжнародного співтовариства", - перший заступник генсека ООН.

Восени минулого року генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що в світі бідність у всіх її проявах повинна бути ліквідована до 2030 року.