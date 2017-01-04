Топ Новини
<
>

В ООН повідомляють про 13 тисяч біженців з Мосула за останні п'ять днів

4 січня в 10:02

Початок нового наступу урядових військ Іраку на місто, змушує людей йти з Мосула.

Мосул беженцы
За останні п'ять днів з Мосула втекли 13 тисяч осіб
Сайт ООН
Кількість біженців з оточеного урядовими військами Мосула, за останні п'ять днів досягла 13 тисяч чоловік, розповів прес-секретар ООН Стафан Дюжаррік.

"Потік людей, які щодня залишають місто, збільшився на 50%, з 1600 до 2300 чоловік на день. В цілому, на сьогоднішній дня у зв'язку з боями з Мосула і його околиць пішли 130 тисяч осіб", - повідомив під час прес-конференції Дюжаррік.

Після початку 29 грудня другої фази наступальної операції, покликаної вибити бойовиків "Ісламської держави" з Мосула, кількість біженців різко збільшилася, зазначає прес-секретар ООН.

Мешканці звільнених від бойовиків ІДІЛ районів Мосула, щодня отримують гуманітарну допомогу від ООН. У тому числі близько мільйона літрів питної води, продукти харчування і предмети першої необхідності.

Читайте також: Бойовики ІДІЛ страчують жителів Мосула за відмову від розміщення озброєння на будинках – ООН

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги Ірак війська ООН бойовики біженці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини