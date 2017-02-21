В ОБСЄ стурбовані рішенням РФ визнати "документи" ОРДЛО

Указ Путіна суперечить процесу мирного врегулювання.
"На нашу думку, цей указ знаходиться в протиріччі з цілями процесу врегулювання в східній частині України", - йдеться в заяві.
На думку організації, документи, видані на суверенній території України, діють тільки тоді, коли вони випущені міжнародно визнаними владою.
Такі "односторонні дії" загрожують зусиллям щодо вирішення кризи навколо України, заявили в ОБСЄ.
Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".DT.UA