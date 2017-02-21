В ОБСЄ стурбовані рішенням РФ визнати "документи" ОРДЛО

Указ Путіна суперечить процесу мирного врегулювання.

ОБСЄ проти "паспортів" "ЛДНР" nahnews.org

Головування ОБСЄ висловлює серйозну стурбованість щодо указу російського президента про визнання низки "документів" "ЛДНР" в Російській Федерації, повідомляється в заяві ОБСЄ.

"На нашу думку, цей указ знаходиться в протиріччі з цілями процесу врегулювання в східній частині України", - йдеться в заяві.

На думку організації, документи, видані на суверенній території України, діють тільки тоді, коли вони випущені міжнародно визнаними владою.

Такі "односторонні дії" загрожують зусиллям щодо вирішення кризи навколо України, заявили в ОБСЄ.

Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".