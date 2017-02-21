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В ОБСЄ стурбовані рішенням РФ визнати "документи" ОРДЛО

21 лютого в 02:49

Указ Путіна суперечить процесу мирного врегулювання.

Паспорт ДНР
ОБСЄ проти "паспортів" "ЛДНР"
nahnews.org
Головування ОБСЄ висловлює серйозну стурбованість щодо указу російського президента про визнання низки "документів" "ЛДНР" в Російській Федерації, повідомляється в заяві ОБСЄ.

"На нашу думку, цей указ знаходиться в протиріччі з цілями процесу врегулювання в східній частині України", - йдеться в заяві.

На думку організації, документи, видані на суверенній території України, діють тільки тоді, коли вони випущені міжнародно визнаними владою.

Такі "односторонні дії" загрожують зусиллям щодо вирішення кризи навколо України, заявили в ОБСЄ.

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Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги реєстрація посол терорист ЛНР ДНР органи російська транспорт організації президент голова Путін ПРО визнання
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