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В НАТО хочуть створити посаду координатора з АТО Альянсу

1 травня в 22:16

Жодна з країн-членів не виступила проти подібної пропозиції.

НАТО-Турция
В НАТО хочуть створити посаду координатора з антитерористичних операцій
На тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність в посиленні НАТО у протидії тероризму, в Альянсі розглядають можливість створення посади координатора з антитерористичних операцій.

Наголошується, що жодна з країн-членів НАТО не виступила проти подібної пропозиції, повідомляє The Wall Street Journal.

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Раніше видання Atlantic Council писало, що головна проблема НАТО не оборонні бюджети, а Росія. Коли президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Брюсселі 25 травня, йому не варто нескінченно штовхати європейців за їх витрати на оборону. Замість цього він повинен звернути увагу союзників на необхідності виступити проти ядерного шантажу з боку Росії, а також її переваги в звичайних озброєннях.

За матеріалами: The Wall Street Journal
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Теги НАТО США Трамп Брюссель тероризм
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