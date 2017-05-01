В НАТО хочуть створити посаду координатора з АТО Альянсу

Жодна з країн-членів не виступила проти подібної пропозиції.

В НАТО хочуть створити посаду координатора з антитерористичних операцій

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність ву протидії тероризму, в Альянсі розглядають можливість створення посади координатора з антитерористичних операцій.

Наголошується, що жодна з країн-членів НАТО не виступила проти подібної пропозиції, повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше видання Atlantic Council писало, що головна проблема НАТО не оборонні бюджети, а Росія. Коли президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Брюсселі 25 травня, йому не варто нескінченно штовхати європейців за їх витрати на оборону. Замість цього він повинен звернути увагу союзників на необхідності виступити проти ядерного шантажу з боку Росії, а також її переваги в звичайних озброєннях.