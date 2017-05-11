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В Москві затримали учасників акції на підтримку геїв в Чечні

11 травня в 23:08
Активісти планували передати в Генпрокуратуру петицію на захист геїв.
наручники
У Москві затримали ЛГБТ-активістів
В Москві поліція затримала п'ятьох ЛГБТ-активістів, які мали намір передати Генеральній прокуратурі РФ петицію на захист геїв в Чечні, передає "Радіо Свобода". 

Серед затриманих є один громадянин Італії. Представники ЛГБТ-спільноти стверджують, що вимога розслідувати переслідування геїв підтримали вже близько двох мільйонів громадян РФ.

Раніше російська "Нова газета" звернулася в правоохоронні органи із скаргами на погрози після публікації статті про масові затримання і катування жителів Чечні нетрадиційної сексуальної орієнтації.

В "Новій газеті" вийшла стаття про переслідування в Чечні чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. За даними видання, за останні тижні поліцейські затримали близько 100 осіб, не менше трьох чоловіків вбили. Чеченське керівництво ці звинувачення заперечує. 

За матеріалами: Радио Свобода
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