В Москві затримали учасників акції на підтримку геїв в Чечні

Серед затриманих є один громадянин Італії. Представники ЛГБТ-спільноти стверджують, що вимога розслідувати переслідування геїв підтримали вже близько двох мільйонів громадян РФ.

Раніше російська "Нова газета" звернулася в правоохоронні органи із скаргами на погрози після публікації статті про масові затримання і катування жителів Чечні нетрадиційної сексуальної орієнтації.

В "Новій газеті" вийшла стаття про переслідування в Чечні чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. За даними видання, за останні тижні поліцейські затримали близько 100 осіб, не менше трьох чоловіків вбили. Чеченське керівництво ці звинувачення заперечує.