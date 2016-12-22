Євгену Джугашвілі було 80 років.

В Москві помер онук Сталіна Євген Джугашвілі ТАСС

Онук Йосипа Сталіна (справжнє прізвище Джугашвілі — ред.) Євген Джугашвілі помер у Москві, повідомили в довідковій службі "Швидкої допомоги" російської столиці.

Євген Джугашвілі був громадянином РФ і Грузії, жив у Москві та Тбілісі. Став широко відомий як учасник судових процесів в захист честі та гідності Сталіна. Він також знімався у ряді фільмів про Сталіна.

Він народився 10 січня 1936 року в Урюпінську в старшого сина Сталіна Якова Джугашвілі і Ольги Голишевої.

Раніше видання Newsweek писало, що Росія замовчує національну травму від терору Сталіна.

За даними опитування "Левада-Центру", в березні 2016 року 54% жителів Росії заявляли, що Сталін зіграв позитивну роль в історії країни. При цьому 60% росіян не хотіли б жити і працювати при такому керівникові.