В Молдові визнали неконституційним в країні базування російських миротворців

Це суперечить нейтралітету країни.

У Придністров'ї незаконно перебувають російські миротворці

Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських миротворців на території Придністров'я суперечить нейтралітету.

Згідно з рішенням суду, принцип нейтралітету не суперечить Конституції і законодавству. При цьому, "близько 11% території Молдови є окупованою, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону Молдови".

Із запитом в Конституційний суд звернулася два роки тому Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російської армії на території Придністров'я.

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці на території Молдови розміщені Спільні миротворчі сили, абсолютну більшість яких складають військовослужбовці РФ.

Як повідомлялося, лідер самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію розпочати переговори про надання регіону особливого статусу всередині Молдови. За словами Красносільського, він не збирається змінювати курс невизнаної республіки на приєднання до Росії