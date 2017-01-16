В мережі з'явилося нове відео з місця авіакатастрофи під Бішкеком

На місці катастрофи знайшли 31 загиблого та 9 фрагментів тіл.
На новому відеоматеріалі добре видно масштабні руйнування, викликані падінням великого літака на житловий масив в околицях аеропорту "Манас".
Відзначається також, що на місці катастрофи знайшли 31 загиблого і 9 фрагментів тіл.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули щонайменше 30 осіб, включаючи пілота.
В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану упізнали 15 тіл загиблих в результаті аварії вантажного "Боїнга-747" під Бішкеком. Серед загиблих – п'ятеро дітей.DT.UA