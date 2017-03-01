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В Латвію доставили американські вертольоти "Чорний яструб"

1 березня в 13:38

Бригада Phoenix - перший авіаційний підрозділ, який прибув із США в Європу.

Black Hawk
В Латвію прибули п'ять вертольотів Black Hawk
Сьогодні в Латвію були доставлені п'ять американських вертольотів Sikorski Black Hawk ("Чорний яструб" — ред.) у рамках операції Atlantic Resolve, а також прибули солдати підрозділу Phoenix 10-ї авіабригади армії США.

Десята авіаційна бригада 3-го авіаційного батальйону загальної підтримки Phoenix є першою авіаційною бригадою, яка прибула в Європу в рамках ротації з метою продемонструвати готовність США і НАТО підтримувати безпеку Європи, передає Delfi.

UH-60 Black Hawk - американський багатоцільовий вертоліт. Поступив на озброєння армії США, замінивши знамениті "Хьюї" (Bell UH-1) часів В'єтнамської війни. До середини 90-х років минулого століття було збудовано понад 2600 вертольотів.

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Нагадаємо, 6 січня у Бремерхафен прибула техніка третьої бронетанкової бригадної бойової групи четвертої піхотної дивізії армії США, що стало відповіддю на занепокоєння європейських союзників США по НАТО у зв'язку з агресивним курсом Росії після анексії Криму.

Про плани США розмістити в Східній Європі додаткову третю бронетанкову бригаду, стало відомо у березні минулого року. Близько 4,2 тисяч військовослужбовців розмістять у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Болгарії на ротаційній основі.

За матеріалами: Delfi.lv
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Теги США Європа авіація Латвія НАТО
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