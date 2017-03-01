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В Кремлі відреагували на захоплення підприємств Донбасу бойовиками ОРДЛО

1 березня в 13:06

За словами Пєскова, дії бойовиків ОРДЛО "в якійсь мірі можна зрозуміти".

Дмитрий Песков
У Кремлі схвалили захоплення підприємств Донбасу бойовиками "ДНР" і "ЛНР"
vm.ru
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився вважати "віджимом" введення "зовнішнього управління" бойовиками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" на підприємствах, які знаходяться на окупованій території Донецької і Луганської областей.

"Людям треба виживати", - сказав Пєсков, передає російське агентство РБК.

За його словами, дії бойовиків ОРДЛО "в якійсь мірі можна зрозуміти".

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Раніше бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", переходять під зовнішнє управління цих формувань.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: РБК
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Теги бойовики блокада Пєсков Луганськ Кремль Донецьк ЛНР ДНР
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