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В КНДР заявляють про підготовку до випробування МБР

1 січня в 15:45

За словами Кіма, підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває у фінальній фазі.

Баллистическая ракета КНДР
Кім Чен Ин заявив про підготовку КНДР до випробування МБР
ЦТАК

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час новорічного звернення до громадян КНДР заявив, що країна готується до випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

"Наукові дослідження і розробка новітнього озброєння швидко просуваються вперед. І підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває у фінальній фазі", - сказав Кім, передає Daily Herald із посиланням на Associated Press

Видання зазначає, що такий запуск, у разі успіху, стане великим кроком вперед для КНДР та її ракетної програми.

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Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги випробування КНДР ядерна Ракети
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