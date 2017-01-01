В КНДР заявляють про підготовку до випробування МБР

За словами Кіма, підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває у фінальній фазі.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час новорічного звернення до громадян КНДР заявив, що країна готується до випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
"Наукові дослідження і розробка новітнього озброєння швидко просуваються вперед. І підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває у фінальній фазі", - сказав Кім, передає Daily Herald із посиланням на Associated Press
Видання зазначає, що такий запуск, у разі успіху, стане великим кроком вперед для КНДР та її ракетної програми.
Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,