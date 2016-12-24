В Ізраїлі оголосили бойкот резолюції ООН про заборону будівництва на палестинських землях

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У Нетаньяху назвали резолюцію "ганебною" і антиізраїльською.

В Ізраїлі незадоволені забороною на будівництво на палестинських територіях

Ізраїль не буде виконувати резолюцію Радбезу ООН , вимагає від нього припинити будівництво ізраїльських поселень переселенців на палестинських територіях, заявила канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

"Ізраїль відкидає цю ганебну антиізраїльську резолюцію ООН і не буде виконувати її", — йдеться в документі, поширеному канцелярією, пише РИА "Новости".

Також в Ізраїлі обвинии адміністрацію президента США Барака Обами в тому, що вона відмовилася встати на сторону свого головного близькосхідного союзника, і висловила надію на співпрацю з Дональдом Трампом у скасуванні положень резлюции.

"Адміністрація Обами не тільки не захистила Ізраїль проти цієї змови в ООН, але й закулісно у ньому брала участь", — підкреслили у Нетаньяху.

Нагадаємо, резолюцію прийняли в п'ятницю, 23 грудня.

Проблема єврейських поселень є однією з найбільш суперечливих між Ізраїлем і Палестиною, яка бачить в них перешкоду на шляху до миру.

Близько 500 тис. євреїв живуть в 140 поселеннях, побудованих на Західному березі і в Східному Єрусалимі з 1967 року. Поселення вважаються незаконними у відповідності з нормами міжнародного права, хоча Ізраїль це заперечує.