В Ізмірі готувався ще більш кривавий теракт – віце-прем'єр Туреччини

Про масштаби можливої трагедії свідчить вибухівка та зброя, знайдені на місці теракту.
Про це можна судити по зброї, знайденій на місці трагедії, заявив віце-прем'єр-міністр Туреччини Вейсі Кайнак
"Грунтуючись на підготовці, вилученому озброєнні, бомбах і боєприпасах, можна зрозуміти, що готувався більш кривавий злочин", — сказав Кайнак, повідомляє Reuters.
За словами віце-прем'єра, на місці теракту знайдені автомати Калашникова, ручні гранати і набої для реактивних гранатометів.
Кайнак також додав, що даний теракт не призведе до закінчення військових операцій турецьких ВС в Сирії і Іраку.
Раніше було опубліковано відео з місця теракту в Ізмірі.
Раніше турецьке бюро CNN повідомило, що в Ізмірі вдень, 5 січня, прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".DT.UA