В Ізмірі готувався ще більш кривавий теракт – віце-прем'єр Туреччини

Про масштаби можливої трагедії свідчить вибухівка та зброя, знайдені на місці теракту.

Теракт в Ізмірі планувався як більш кривавий

Теракт , який стався 5 січня в третьому за величиною місті Туреччини - Ізмір, планувався як більш масштабна і кривава акція.

Про це можна судити по зброї, знайденій на місці трагедії, заявив віце-прем'єр-міністр Туреччини Вейсі Кайнак

"Грунтуючись на підготовці, вилученому озброєнні, бомбах і боєприпасах, можна зрозуміти, що готувався більш кривавий злочин", — сказав Кайнак, повідомляє Reuters.

За словами віце-прем'єра, на місці теракту знайдені автомати Калашникова, ручні гранати і набої для реактивних гранатометів.

Кайнак також додав, що даний теракт не призведе до закінчення військових операцій турецьких ВС в Сирії і Іраку.

Раніше було опубліковано відео з місця теракту в Ізмірі.

Раніше турецьке бюро CNN повідомило, що в Ізмірі вдень, 5 січня, прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".