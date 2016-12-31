В Італії помер винахідник "кіндер-сюрпризу"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

83-річний кондитер помер від серцевого нападу.

Помер автор "кіндер-сюрпризу" tjournal.ru

В Італії помер Вільям Селіс – бізнесмен і кондитер, який придумав знаменитий "кіндер-сюрприз", шоколадне яйце з іграшкою всередині.

Селіс помер у місті Павіа, у віці 83 років, від серцевого нападу, повідомляє видання "Meduza".

Він придумав "шоколадні яйця" як варіацію на тему традиційних великодніх шоколадних яєць, а продавати "кіндер-сюрприз" почали в 1974 році.

2016 рік став роком втрат для світової культури, спорту, політики і суспільного життя. Цього року світ покинули багато видатних людей, імена яких стали синонімами ремесла, якими вони займалися. Детальніше читайте в матеріалі DT.UA "Кого у нас забрав 2016 рік".