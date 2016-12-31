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В Італії помер винахідник "кіндер-сюрпризу"

31 грудня в 04:14

83-річний кондитер помер від серцевого нападу.

киндер
Помер автор "кіндер-сюрпризу"
tjournal.ru
В Італії помер Вільям Селіс – бізнесмен і кондитер, який придумав знаменитий "кіндер-сюрприз", шоколадне яйце з іграшкою всередині.

Селіс помер у місті Павіа, у віці 83 років, від серцевого нападу, повідомляє видання "Meduza".

Він придумав "шоколадні яйця" як варіацію на тему традиційних великодніх шоколадних яєць, а продавати "кіндер-сюрприз" почали в 1974 році.

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За матеріалами: Meduza
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