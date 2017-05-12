В Іспанії вирішили перепоховати тіло диктатора Франко

Ексгумацію та перепоховання диктатора підтримали, в основному, опозиціонери.

Диктатор похований у "Долині полеглих" Википедия

Іспанії вирішили ексгумувати і перепоховати тіло диктатора Франциско Франко, який похований в мавзолеї в "Долині полеглих". Одна з причин в тому, що мавзолей фінансується за рахунок іспанської держави.

Як пише Reuters, проголосували за перепоховання в основному опозиційні партії, представлені в іспанському парламенті, а проти були в тому числі і члени правлячої консервативної Народної партії прем'єр-міністра Маріано Рахоя.

Народна партія вже давно виступає проти спроб ексгумації тіла Франка, оскільки це може болісно позначитися на спогадах в суспільстві.

Франко похований у Долині Полеглих (ісп. Valle de los Caídos) - монументальному комплексі за 58 км від Мадрида. Всі елементи цього величезного меморіалу мають гігантські розміри, особливості базиліка, вирубана в скелі. Головний вівтар являє собою гранітний блок. Біля підніжжя вівтаря на одній вертикальній лінії з хрестом розташовуються могили Франка і організатора "Фаланги" де Рівера. З боків від головного вівтаря розташовані входи в дві каплиці, в яких покояться останки 33 872 жертв Громадянської війни 1936-1939 рр. з обох сторін. Офіційне відкриття комплексу відбулося 1 квітня 1959 року.

Франко прийшов до влади в результаті військового перевороту в Іспанії у 1936 році і правив країною до своєї смерті в 1975 році.