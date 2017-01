В Ірані відбулася антиросійська акція біля посольства РФ

У столиці Ірану перед будівлею російського посольства в Тегерані пройшла акція протесту проти політики Росії в регіоні.

На акції, у якому взяли участь кілька десятків іранців, скандують антиросійські гасла, в тому числі "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".

Акція пройшла одразу після похорону екс-президента Хашемі Рафсанджані, передає агентство Anadolu.

Poetry: Protesters at #Rafsanjani funeral in Tehran today, denouncing Ukrainian embassy as "nest of spies." #Iran @Fakhravar #Russia pic.twitter.com/t6pCpAfj6n