В Ірані відбулася антиросійська акція біля посольства РФ

Протестувальники скандували "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".
У столиці Ірану перед будівлею російського посольства в Тегерані пройшла акція протесту проти політики Росії в регіоні.
На акції, у якому взяли участь кілька десятків іранців, скандують антиросійські гасла, в тому числі "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".
Акція пройшла одразу після похорону екс-президента Хашемі Рафсанджані, передає агентство Anadolu.
Poetry: Protesters at #Rafsanjani funeral in Tehran today, denouncing Ukrainian embassy as "nest of spies." #Iran @Fakhravar #Russia pic.twitter.com/t6pCpAfj6nJ Michael Waller (@JMichaelWaller) 11 січня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що в результаті інфаркту помер президент Ірану у 1989-1997 роках Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який був одним з провідних політиків країни у 1980-1990-і роки.Агентство Анадолу