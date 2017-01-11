В Ірані відбулася антиросійська акція біля посольства РФ

Протестувальники скандували "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".

У Тегерані біля російського посольства пройшла акція протесту korrespondent.net

У столиці Ірану перед будівлею російського посольства в Тегерані пройшла акція протесту проти політики Росії в регіоні.

На акції, у якому взяли участь кілька десятків іранців, скандують антиросійські гасла, в тому числі "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".

Акція пройшла одразу після похорону екс-президента Хашемі Рафсанджані, передає агентство Anadolu.

Раніше повідомлялося, що в результаті інфаркту помер президент Ірану у 1989-1997 роках Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який був одним з провідних політиків країни у 1980-1990-і роки.