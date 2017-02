В Іраку знищили "начальника військової поліції" ІДІЛ

В іракському Мосулі ліквідовано "начальник військової поліції" терористичного угруповання ІДІЛ Хакі Ісмаїл Ауд аль-Хадіді. Також ліквідовано його помічника.

Ліквідацію терориста підтвердив Рада безпеки Іракського Курдистану на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter.

Курди повідомляють, що бойовики вбили 14 лютого під час авіаудару сил коаліції.

Our CT Dept confirms a targeted coalition airstrike on 14 Feb killed ISIL's head of military police in Mosul, Haqi Ismael Aued al-Hadidi. pic.twitter.com/IfumEaYsl7