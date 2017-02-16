В Іраку знищили "начальника військової поліції" ІДІЛ

Про ліквідацію терориста повідомили спецслужби курдів.

У Мосулі розбомбили "важливого" терориста Iraqi News

В іракському Мосулі ліквідовано "начальник військової поліції" терористичного угруповання ІДІЛ Хакі Ісмаїл Ауд аль-Хадіді. Також ліквідовано його помічника.

Ліквідацію терориста підтвердив Рада безпеки Іракського Курдистану на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter.

Курди повідомляють, що бойовики вбили 14 лютого під час авіаудару сил коаліції.

Our CT Dept confirms a targeted coalition airstrike on 14 Feb killed ISIL's head of military police in Mosul, Haqi Ismael Aued al-Hadidi. pic.twitter.com/IfumEaYsl7 — KR Security Council (@KRSCPress) 15 лютого 2017 р.

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Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків ІДІЛ на північ і схід Іраку і визволення Мосула.