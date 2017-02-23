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В Іраку ліквідували "еміра" ІДІЛ

23 лютого в 18:42

У ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків.

игил
В Іраку ліквідували "еміра" ІДІЛ аль-Тунсі
RailwayFX / Depositphotos
На захід від іракської району Таль-Афар антитерористичні сили ліквідували одного з "емірів" (титул мусульманських правителів, рівнозначний титулу князя — ред.) терористичного угруповання "Ісламська держава", відомого під ім'ям Абу Джуджана аль-Тунсі.

Також наголошується, що в ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків ІДІЛ, передає Iraqi News.

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Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак бойовики війська операція
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