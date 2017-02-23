В Іраку ліквідували "еміра" ІДІЛ

У ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків.
Також наголошується, що в ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків ІДІЛ, передає Iraqi News.
Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA