В Іраку ліквідували "еміра" ІДІЛ

У ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків.

На захід від іракської району Таль-Афарліквідували одного з "емірів" (титул мусульманських правителів, рівнозначний титулу князя — ред.) терористичного угруповання "Ісламська держава", відомого під ім'ям Абу Джуджана аль-Тунсі.

Також наголошується, що в ході спецоперації сили безпеки Іраку захопили бронетехніку бойовиків ІДІЛ, передає Iraqi News.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.