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В Індонезії проходить фестиваль поїдання морських хробаків

20 лютого в 18:56

Тисячі людей зібралися в Сегер Біч в Індонезії, щоб зловити і з'їсти морських черв'яківхробаків, символ родючості і процвітання.

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Фото BBC

Фестиваль Bau Nyale, що означає "ловля морських хробаків" місцевою мовою сасак, проводиться у лютому кожного року. Натовпи людей заповнюють берегову лінію на острові Ломбок, Індонезія, ще до світанку. Вони викопують морських хробаків вздовж берега традиційними інструментами.

Як повідомляє BBC, багато місцевих жителів вважають, що морські хробаки є реінкарнацією принцеси, яка кинулася в море. Легенда свідчить, що принцеса Мандаліка була настільки прекрасна, що принци з усіх куточків країни хотіли одружитися з нею. "Король запропонував їм битися за її руку. Але принцеса відмовилася бути причиною кровопролиття,і тому кинулася в море і вбила себе" - розповідає місцевий туристичний чиновник Лалу Фаузал.

Ритуал практикується протягом століть, але тільки в останні 15 років став організованим туристичним заходом. "Він приваблює десятки тисяч відвідувачів щороку," – хвалиться Лалу Фаузал. Після ловлі морських хробаків місцеві жителі їх коптять або готують на парі, а потім їдять. Вони вважають, що хробаки є символом родючості і процвітання.

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За матеріалами: BBC
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