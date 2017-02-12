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В індійському Кашмірі сталася стрілянина, загинули семеро людей

12 лютого в 17:31

Ще троє індійських військових отримали поранення.

Пакистан, Кашмир
У спірному регіоні на кордоні Індії і Пакистану зафіксований новий сплеск насильства, семеро осіб загинуло, троє отримали поранення
У спірному регіоні на кордоні Індії і Пакистану сталася перестрілка, загинуло щонайменше семеро людей, повідомляє Reuters.

Жертвами інциденту в Кашмірі стали четверо бойовиків, двоє індійських військовослужбовців і один місцевий житель з числа цивільного населення.

"Двоє військових, четверо бойовиків і одна цивільна особа, власник будинку, були вбиті в перестрілці", - повідомив заступник генерального інспектора поліції С. П. Пані.

За даними поліцейського, ще троє солдатів отримали поранення. Він також відзначив зростання напруженості у спірному регіоні, за який бореться, в тому числі, країна, що має ядерну зброю.

Бойовики відкрили вогонь по військовим в селі Призел на південь від Срінагара. Після перестрілки військові знайшли на місці події зброю, на даний час село оточене представниками місцевого спецназу.

Індія звинуватила Пакистан в ескалації насильства в Кашмірі, а також постачання бойовикам людей і зброї через кордон, але Пакистан заперечує ці звинувачення.

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Кашмір був розділений між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 році. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу індійськими військовими семеро пакистанських солдатів були вбиті на території спірного регіону Кашмір.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Індія військові Пакистан бойовики
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