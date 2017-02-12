В індійському Кашмірі сталася стрілянина, загинули семеро людей

Ще троє індійських військових отримали поранення.
Жертвами інциденту в Кашмірі стали четверо бойовиків, двоє індійських військовослужбовців і один місцевий житель з числа цивільного населення.
"Двоє військових, четверо бойовиків і одна цивільна особа, власник будинку, були вбиті в перестрілці", - повідомив заступник генерального інспектора поліції С. П. Пані.
За даними поліцейського, ще троє солдатів отримали поранення. Він також відзначив зростання напруженості у спірному регіоні, за який бореться, в тому числі, країна, що має ядерну зброю.
Бойовики відкрили вогонь по військовим в селі Призел на південь від Срінагара. Після перестрілки військові знайшли на місці події зброю, на даний час село оточене представниками місцевого спецназу.
Індія звинуватила Пакистан в ескалації насильства в Кашмірі, а також постачання бойовикам людей і зброї через кордон, але Пакистан заперечує ці звинувачення.
Кашмір був розділений між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 році. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.
Раніше повідомлялося, що під час обстрілу індійськими військовими семеро пакистанських солдатів були вбиті на території спірного регіону Кашмір.DT.UA