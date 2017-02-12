В індійському Кашмірі сталася стрілянина, загинули семеро людей

Ще троє індійських військових отримали поранення.

У спірному регіоні на кордоні Індії і Пакистану зафіксований новий сплеск насильства, семеро осіб загинуло, троє отримали поранення

У спірному регіоні на кордоністалася перестрілка, загинуло щонайменше семеро людей, повідомляє Reuters

Жертвами інциденту в Кашмірі стали четверо бойовиків, двоє індійських військовослужбовців і один місцевий житель з числа цивільного населення.

"Двоє військових, четверо бойовиків і одна цивільна особа, власник будинку, були вбиті в перестрілці", - повідомив заступник генерального інспектора поліції С. П. Пані.

За даними поліцейського, ще троє солдатів отримали поранення. Він також відзначив зростання напруженості у спірному регіоні, за який бореться, в тому числі, країна, що має ядерну зброю.

Бойовики відкрили вогонь по військовим в селі Призел на південь від Срінагара. Після перестрілки військові знайшли на місці події зброю, на даний час село оточене представниками місцевого спецназу.

Індія звинуватила Пакистан в ескалації насильства в Кашмірі, а також постачання бойовикам людей і зброї через кордон, але Пакистан заперечує ці звинувачення.

Кашмір був розділений між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 році. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу індійськими військовими семеро пакистанських солдатів були вбиті на території спірного регіону Кашмір.