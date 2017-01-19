В Індії вантажівка зіткнулася зі шкільним автобусом, загинули понад 20 дітей

Причиною аварії могло стати перевищення швидкості або погана видимість через сильний туман.

Внаслідок аварії загинули діти віком від трьох до 12 років indiatoday.intoday.in

В індійськомувантажний автомобіль, що перевозив пісок, зіткнувся зі шкільним автобусом, повідомляє The Guardian . Інцидент стався в місті Ета.

Поліцейський Делджит Чоудхрі, розповів про те, що видимість на дорозі була низькою через густий туману. Вантажівка на високій швидкості протаранила передню частину автобуса.

Внаслідок аварії 24 дитини віком від трьох до 12 років загинули, ще близько 12 осіб отримали поранення. Представники місцевої влади закрили всі школи у зв'язку з похолоданням. Високопоставлений поліцейський чиновник Джейвед Ахмед повідомив про те, що чиновники перевірять, чому працювала школа, учні якої потрапили в аварію.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття сім'ям загиблих і поранених.

"Трагічний нещасний випадок у районі Ети. Я поділяю біль сімей, які втратили близьких, і співчуваю смертям маленьких дітей", - написав на своїй сторінці в Twitter Моді.

Основними причинами частих аварій на індійських дорогах є погане дорожнє покриття, недотримання водіями правил дорожнього руху і знос транспортних засобів.

Як повідомлялося раніше, в американському місті Чаттануга в штаті Теннессі в ДТП потрапив шкільний автобус. Внаслідок аварії загинули шестеро дітей, ще 23 школяра доставили в лікарню.

Раніше в цьому ж штаті в аварію потрапив ще один шкільний автобус. Тоді травми отримали 23 дитини.