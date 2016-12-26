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В Індії успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету

26 грудня в 10:21

Ракета "Агні-5" здатна нести ядерний заряд і наносити удари на відстані більш ніж 5 тисяч кілометрів.

Агни-5 Индия ракета
Індія провела чергові випробування МБР
Военный обозреватель
Збройні сили Індії провели успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети "Агні-5", здатної нести ядерну бойову частину.

Як повідомляє індійський ресурс The Times of India, четвертий пуск ракети був здійснений з полігону на острові Уїллера в понеділок.

Наголошується, що ракета, дальність польоту якої перевищує 5 тисяч кілометрів, може досягти навіть північних районів Китаю.

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Нагадаємо, збройні сили Індії мають намір закупити у індійських же виробників озброєнь 83 винищувачів Tejas, 464 танка Т-90 і 15 вертольотів на загальну суму 670 млрд рупій що складає 10 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Індія стала шостою країною в світі, яка має атомні підводні ракетоносці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Індія ракета ядерна
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