В Індії успішно випробували балістичну ракету

Це вже шосте проведене випробування. Лише одне з них було визнано невдалим.

Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-4 Военный обозреватель

В Індії пройшли успішні випробування двоступеневої стратегічної ракети Agni-4, яка може нести ядерну боєголовку вагою до тисячі кілограм на відстань близько чотирьох тисяч кілометрів, повідомили в Індійській організації оборонних досліджень і розробок (DRDO).

Відзначається, що спочатку запуск був відкладений на деякий час через щільний туман, потім проведений в штатному режимі об 11:30 за місцевим часом з полігону в Бенгальській затоці, передає "ТАСС"

Ракета середньої дальності класу "земля - земля" Agni-4 має довжину 20 метрів і важить близько 17 тонн. Це вже шосте проведене випробування, лише одне з них було визнано невдалим.

Раніше збройні сили Індії провели успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети "Агні-5", здатної нести ядерну бойову частину.

Нагадаємо, збройні сили Індії мають намір закупити у індійських же виробників озброєнь 83 винищувачів Tejas, 464 танка Т-90 і 15 вертольотів на загальну суму 670 млрд рупій що складає 10 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Індія стала шостою країною в світі, яка має атомні підводні ракетоносці.