В Індії перекинувся весловий човен, є загиблі

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Внаслідок інциденту на річці Ганг загинули 26 людей.

Рятувальники допомогли 13 людям, ще кілька людей могли допливти до берега самі Instagram/imranmanzoorshah

штаті Біхар біля берегів міста Патна перекинувся і потонув переповнений людьми човен. Інцидент стався в суботу, 14 січня.

У човні, який перепливав річку Ганг, імовірно перебувало 40 осіб, які брали участь в індуїстському святі врожаю Макара-Санкранті. Ця кількість істотно перевищувала максимально допустиму вантажопідйомність дерев'яного веслового плавзасобу.

Внаслідок аварії загинуло 26 осіб, ще 13 осіб індійським рятувальникам вдалося витягнути на берег. За даними рятувальників, кілька пасажирів могли вплав дістатися до суші.

Пошуки зниклих продовжуються, так як точна кількість людей, які знаходилися в човні, невідома. Місцеві поліцейські вважають, що кількість жертв може зрости.

Індуїстське свято Макара-Санкранті відзначається в день зимового сонцестояння, коли Сонце входить в знак Козерога і починає рухатися на північ. Під час цього свята прийнято приймати обмивання в Гангу чи інших священних річках, і поклонятися богу Сонця, пропонуючи йому перші плоди зібраного врожаю.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року на індійської залізниці сталася велика аварія. Неподалік від селища Пукхраян в штаті Уттар-Прадеш 14 вагонів швидкісного поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинуло більше ста людей, ще 150 отримали поранення.