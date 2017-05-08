В Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017"

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці 13 країн, серед яких Україна.
Як повідомляє ERR, посилаючись на інформацію прес-служби Міноборони Естонії, поряд з естонськими військовими у навчаннях візьмуть участь близько 2300 військовослужбовців з 13 зарубіжних країн.
Так, понад 800 військових будуть представляти на навчаннях Великобританію. Німеччина направила до Естонії 400 військовослужбовців. До складу бойової групи НАТО також входять 300 дислокованих в країні французьких військових.
Підрозділи розміром з роту будуть представляти на навчаннях США, Латвію та Литву.
У навчаннях також братимуть участь військовослужбовці з Нідерландів, Польщі, Канади, Фінляндії, України, Швеції, Іспанії та Грузії. Завершення навчань заплановано на 26 травня.
В 2016 році у навчаннях "Весняний шторм" в Естонії були задіяні шість тисяч військовослужбовців з десяти країн НАТО, у тому числі з Нідерландів, США, Великобританії та ФРН.ERR