В Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017"

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці 13 країн, серед яких Україна.

В Естонії почалися масштабні військові навчання Північноатлантичного Альянсу

В Естонії почалися масштабні навчання"Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'яти тисяч військовослужбовців.

Як повідомляє ERR, посилаючись на інформацію прес-служби Міноборони Естонії, поряд з естонськими військовими у навчаннях візьмуть участь близько 2300 військовослужбовців з 13 зарубіжних країн.

Так, понад 800 військових будуть представляти на навчаннях Великобританію. Німеччина направила до Естонії 400 військовослужбовців. До складу бойової групи НАТО також входять 300 дислокованих в країні французьких військових.

Підрозділи розміром з роту будуть представляти на навчаннях США, Латвію та Литву.

У навчаннях також братимуть участь військовослужбовці з Нідерландів, Польщі, Канади, Фінляндії, України, Швеції, Іспанії та Грузії. Завершення навчань заплановано на 26 травня.

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В 2016 році у навчаннях "Весняний шторм" в Естонії були задіяні шість тисяч військовослужбовців з десяти країн НАТО, у тому числі з Нідерландів, США, Великобританії та ФРН.