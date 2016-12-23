В Австралії за підозрою в підготовці теракту затримали п'ять осіб

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Об'єктами терактів повинні були стати найбільш людні місця Мельбурна – вокзал та дві площі.

Австралійська поліція провела рейди і затримала п'ятьох підозрюваних у підготовці терактів

поліцейські затримали підозрюваних у підготовці різдвяних терактів в Мельбурні, повідомляє ВВС Україна. За даними правоохоронців, затримані готували серію вибухів у другому за величиною місті Австралії.

Групу з п'яти осіб затримали в ході рейдів, проведених поліцейськими в четвер і п'ятницю. Участь у рейдах взяли 400 правоохоронців.

Всі п'ять затриманих є прихильниками ідей терористичної організації "Ісламська держава", на думку правоохоронців, вони "радикалізувалися самостійно". Четверо затриманих є австралійцями, п'ятий – уродженець Єгипту, який мешкає в Австралії .

Об'єктами нападу повинні були стати вокзал "Фліндерс-Стріт", площа Федерації і площа перед собором Святого Павла, розповів комісар поліції австралійського штату Вікторія Грем Ештон.

Поліція довгий час стежила за підозрюваними і встановила, що вони мали намір використати для здійснення терактів саморобні вибухові пристрої та зброю.

Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс розповів про те, що у дні різдвяних свят на вулицях Мельбурна буде введено посилене поліцейське патрулювання.

Нагадаємо, раніше у Великобританії за підозрою в підготовці терактів затримали шість осіб. П'ятеро чоловіків і одна жінка мешкали в трьох графствах країни – Дербіширі, Стаффордширі і Великому Лондоні. У помешканнях затриманих провели обшуки.

На початку грудня у Франції бійці спецназу поліції затримали 10 підозрюваних у причетності до теракту в Ніцці, який стався 14 липня цього року. Затриманих підозрюють у наданні матеріально-технічної підтримки для здійснення теракту в Ніцці.