В Астані досі не відбулися прямі переговори опозиції та представників режиму Асада

Учасники конфлікту в Сирії спілкуються через посередників з ООН, Росії і Туреччини.

Де Містура розповів про хід переговорів в Астані un.org

Спецпосланцю генерального секретаря ООН по Сирії Стаффану де Містурі поки що не вдалося організувати пряміпредставників режиму сирійського президента Башара Асада з опозицією в Астані.

Дипломат повідомив журналістам у вівторок, 24 січня, що під час дводенної зустрічі в Астані була "пряма можливість посадити сторони в одній кімнаті, однак так і не вдалося встановити прямий контакт".

Де Містура назвав прямі переговори між сторонами конфлікту найважливішим завданням мирного процесу, а також закликав опозиційні угруповання до консолідації та вироблення єдиної позиції, оскільки Дамаск не хоче вести переговори з трьома або чотирма різними групами.

Делегація сирійської опозиції на чолі з Мохаммедом Аллушем 23 січня прибула в Астану для переговорів з представниками президента Сирії Башара Асада.

До складу делегації увійшли представники 14 опозиційних груп. Від провладних сил Башара Асада участь в переговорах візьме представник Сирії в ООН Башар Дже'ефері.

Раніше повідомлялося, що турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлено учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів з врегулювання конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Про основні етапи розвитку та учасників конфлікту в Сирії читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".