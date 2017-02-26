В Анкарі відбулася акція протесту проти анексії Криму

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Акція приурочена до третьої річниці окупації півострова.

У Туреччині протестують проти окупації Криму

Біля стін посольства Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму

В акції взяли участь десятки етнічних татар, які проживають у різних регіонах Туреччини. За словами керівника Асоціації організацій кримських татар Тунджера Калкана, Крим і кримські татари ніколи не змиряться з окупацією, а акції протесту проти анексії півострова будуть продовжені.

Учасники акції поклали до будівлі російської дипмісії чорний вінок на знак протесту проти політики Росії щодо України.

Як повідомлялося, у будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін? в підтримку безвісти зниклих кримчан, у тому числі Ервіна Ібрагімова.