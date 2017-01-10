В Анкарі назвали вулицю на честь вбитого російського посла

Перейменована вулиця Кариягді.

У Туреччині перейменували вулицю Кариягді на честь вбитого посла Карлова ТАСС

У турецькій столиці Анкарі перейменували вулицю, де розташоване посольство РФ в Туреччині, в честь російського посла, якого застрелили в грудні минулого року.Міська влада одноголосно підтримала перейменування вулиці Кариягді на вулицю Карлова, передає RFERL

На відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтинаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.

Вбивство російського посла сталося через декілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

У вівторок, 20 грудня, турецька поліція взяла під посилену охорону російське посольство в Туреччині. Будівлі охороняють сили спецназу. Крім того, під посиленою охороною перебуває також генеральне консульство РФ у Стамбулі.