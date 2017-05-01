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В Англії затримали яхту з нелегалами, імовірно українцями

1 травня в 05:40

Нелегали намагалися потрапити до Англії на вітрильнику, але сіли на мілину.

Англия
Мігранти не змогли допливти до Англії
У Британії затримали сімох осіб, які нелегально намагалися потрапити в країну в районі містечка Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії. Нелегали потрапили з-за того, їх вітрильник, на якому вони намагалися потрапити в Англію, сів на мілину. Пасажири яхти подали сигнал про лихо, і рятувальники відбуксирували яхту до берега, де на них вже чекали прикордонники, повідомляє Російська служба BBC.

Згідно з повідомленням, нелегали, ймовірно, громадяни України.

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Нагадаємо, в минулому році в Чехії затримали угрупування, до складу якої входили українці. Вони організували канал нелегального переправлення мігрантів у різні країни ЄС.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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