В Алеппо виявлено масове поховання сирійських солдатів

Тіла убитих виявлені на території школи, яка була штабом одного з озброєних угрупувань.

В Алеппо знайшли масове поховання Zouhir_AlShimale / Twitter

Сирії на сході міста Алеппо в школі виявлено поховання з тілами 23 сирійських солдатів. Раніше ця школа використовувалася як штаб одного з озброєних угрупувань, належать до "помірної сирійської опозиції, повідомив заступник постійного представника Сирії при ООН Мунзер Мунзер у листі Генсекові і Раді безпеки ООН.

За словами дипломата, сирійським владі "вдалося впізнати 20 вбитих". "Вони були службовцями Сирійської арабської армії", - уточнив він, повідомляє ТАСС.

Як повідомив Мунзер, школа "Мухаддаса" "служила штаб-квартирою угруповання "Фронт Леванту - бригада "Світанок ісламу", що відноситься до "помірною" опозиції.

Представник Сирії повідомив, що в цьому ж районі Алеппо було виявлено ще 37 тіл убитих, впізнання яких триває. "Уряд Сирійської Арабської Республіки хотіла б зазначити, що у більшості убитих перерізане горло. Інших вбили пострілом у голову, знівечивши особа; у третіх видно ознаки катувань", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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