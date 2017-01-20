В Алеппо виявлено масове поховання сирійських солдатів

Тіла убитих виявлені на території школи, яка була штабом одного з озброєних угрупувань.
За словами дипломата, сирійським владі "вдалося впізнати 20 вбитих". "Вони були службовцями Сирійської арабської армії", - уточнив він, повідомляє ТАСС.
Як повідомив Мунзер, школа "Мухаддаса" "служила штаб-квартирою угруповання "Фронт Леванту - бригада "Світанок ісламу", що відноситься до "помірною" опозиції.
Представник Сирії повідомив, що в цьому ж районі Алеппо було виявлено ще 37 тіл убитих, впізнання яких триває. "Уряд Сирійської Арабської Республіки хотіла б зазначити, що у більшості убитих перерізане горло. Інших вбили пострілом у голову, знівечивши особа; у третіх видно ознаки катувань", - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".ТАСС