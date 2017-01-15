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В афганській провінції Нангархар прогримів вибух, є загиблі

15 січня в 14:26

Близько семи людей загинули, ще двоє отримали поранення внаcлідок підриву транспортного засобу на міні.

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Жертвами вибуху в Нангархарі стали семеро людей
Кадр/YouTube
У провінції Нангархар на сході Афганістану у неділю, 15 січня, прогримів вибух, повідомляє Khaama Press.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше семеро людей, ще мінімум двоє отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило про те, що інцидент стався в районі Печірегем. Його метою повинен був стати транспортний засіб для перевезення цивільних осіб.

"Сьогодні рано-вранці міна, закладена на дорозі, вибухнула під цивільним транспортним засобом в селі Барголи, районі Печірегем провінції Нангархар", - повідомили в прес-службі відомства.

У міністерстві різко засудили теракт, заявивши, що "противники миру і стабільності вчинили непрощенний і ганебний злочин у провінції Нангархар".

Жодна терористична організація, включно з Талібаном, досі не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

Нангархар входить в число відносно спокійних областей Афганістану, але деякі терористичні угруповання, включно з Талібаном і "Ісламською державою", активні в низці її районів.

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Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопоставлених чиновників і громадяни ОАЕ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух Афганістан мінування теракт
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