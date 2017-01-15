В афганській провінції Нангархар прогримів вибух, є загиблі

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Близько семи людей загинули, ще двоє отримали поранення внаcлідок підриву транспортного засобу на міні.

Жертвами вибуху в Нангархарі стали семеро людей Кадр/YouTube

У провінції Нангархар на сходіу неділю, 15 січня, прогримів вибух, повідомляє Khaama Press

Внаслідок інциденту загинули щонайменше семеро людей, ще мінімум двоє отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило про те, що інцидент стався в районі Печірегем. Його метою повинен був стати транспортний засіб для перевезення цивільних осіб.

"Сьогодні рано-вранці міна, закладена на дорозі, вибухнула під цивільним транспортним засобом в селі Барголи, районі Печірегем провінції Нангархар", - повідомили в прес-службі відомства.

У міністерстві різко засудили теракт, заявивши, що "противники миру і стабільності вчинили непрощенний і ганебний злочин у провінції Нангархар".

Жодна терористична організація, включно з Талібаном, досі не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

Нангархар входить в число відносно спокійних областей Афганістану, але деякі терористичні угруповання, включно з Талібаном і "Ісламською державою", активні в низці її районів.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопоставлених чиновників і громадяни ОАЕ.