В Абхазії російських туристів закидали камінням

Російським туристам довелося два рази міняти автобус, перш ніж вони змогли залишити територію окупованої Абхазії.

Російських окупантів закидали камінням в Абхазії apsnylife.ru

Автобус з російськими туристами закидали камінням на території окупованій російською армією республіки

Як повідомляє місцеве інтернет-видання Apsnylife, в автобусі було 52 людини. Інцидент стався неподалік від ресторану "Гагрипш", коли автобус з туристами після екскурсії повертався назад в Сочі. Один камінь значних розмірів, розбивши бокове вікно, залетів в автобус, завдав легкі удари і порізи туристам.

Після інциденту водій зупинив автобус і викликав міліцію, яка обійшла околиці, але нікого не знайшли.

Російським туристам надали інший автобу, всі пересіли в транспорт і попрямували у бік кордону. Але на цьому нічого не закінчилося. Коли вони від'їхали від місця події на кілька метрів, у автобус прилетів ще один камінь. Водієві автобуса і туристам довелося пересісти в інший автобус і в супроводі співробітників ДАІ дістатися до кордону.

Російська армія окупувала Абхазію в 1992-1993 роках, після чого з республіки було вигнано понад 200 тисяч етнічних грузинів.

У 2013 році Генасамблея ООН підтвердила, що Абхазія і Південна Осетія – частини Грузії.