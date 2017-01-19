Уряд Німеччини зобов'язав громадян реєструвати безпілотники

У Німеччині все частіше відбуваються інциденти, під час яких БПЛА небезпечно зближуються з літаками і гелікоптерами.

У Німеччині потрібно буде отримувати права на безпілотник

Уряд Німеччини ухвалив у середу, 18 січня, законопроект, що посилює правила використання(БПЛА). Тепер всі безпілотники і дрони вагою понад 250 грам необхідно реєструвати, а також обладнати спеціальною табличкою з інформацією про власника.

Крім того, якщо безпілотник важить більше 5 кг, то власнику доведеться скласти спеціальні іспити і отримати право на управління таким апаратом, а згодом погоджувати польоти БПЛА з авіаційною владою, повідомляє ТАСС.

Торкнеться це правило навіть любителів традиційного авіамоделювання.

Крім того, заборонять польоти БПЛА над районами проведення поліцейських операцій або надзвичайних ситуацій, над природними заповідниками або місцями великих скупчень людей.

У Німеччині налічується близько 400 тис. дронов, велика частина яких використовується німцями для власної розваги. Все частіше відбуваються інциденти, під час яких БПЛА небезпечно зближуються з літаками і вертольотами. Так, у 2016 році випадків було понад 60, що в п'ять разів більше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, на Всесвітньому економічному форумів Давосі директор Humans and Autonomy Lab в Дюкському університеті Мері Камингс зазначила, що використання безпілотних апаратів у військовій справі довело свою ефективність. Але зараз автономні машини от-от увійдуть у вжиток всіх людей, а не тільки військових.