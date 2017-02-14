Уряд Британії відхилив петицію про заборону державного візиту Трампа в Лондон

Петицію підписало більше 1,8 мільйонів британців.
Тереза Мей не збирається скасовувати запрошення Трампа
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Уряд Великобританії відхилив петицію про заборону відвідування Дональдом Трампом країни з державним візитом. У відповіді до петиції зазначено, що президенту США повинні бути надані всі почесті, які передбачає державний візит.
Відповідь британського уряду зазначає, що під час візиту Терези Мей в Білий дім, Трампу було зроблено запрошення відвідати з державним візитом Лондон. У даний момент сторони погоджують дату візиту.
Раніше повідомлялося, що в столиці Великобританії пройшли багатотисячні акції протесту проти візиту в країну президента
США Дональда Трампа.
За матеріалами:
DT.UA