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Уряд Британії відхилив петицію про заборону державного візиту Трампа в Лондон

14 лютого в 16:02

Петицію підписало більше 1,8 мільйонів британців.

Тереза Мэй1
Тереза Мей не збирається скасовувати запрошення Трампа
© European Council
Уряд Великобританії відхилив петицію про заборону відвідування Дональдом Трампом країни з державним візитом. У відповіді до петиції зазначено, що президенту США повинні бути надані всі почесті, які передбачає державний візит.

Відповідь британського уряду зазначає, що під час візиту Терези Мей в Білий дім, Трампу було зроблено запрошення відвідати з державним візитом Лондон. У даний момент сторони погоджують дату візиту.

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Раніше повідомлялося, що в столиці Великобританії пройшли багатотисячні акції протесту проти візиту в країну президента США Дональда Трампа.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп петиція Британія уряд США
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