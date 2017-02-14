Уряд Британії відхилив петицію про заборону державного візиту Трампа в Лондон

Петицію підписало більше 1,8 мільйонів британців.

Тереза Мей не збирається скасовувати запрошення Трампа © European Council

Уряд Великобританії відхилив петицію про заборону відвідування Дональдом Трампом країни з державним візитом. У відповіді до петиції зазначено, що президенту США повинні бути надані всі почесті, які передбачає державний візит.

Відповідь британського уряду зазначає, що під час візиту Терези Мей в Білий дім, Трампу було зроблено запрошення відвідати з державним візитом Лондон. У даний момент сторони погоджують дату візиту.

Раніше повідомлялося, що в столиці Великобританії пройшли багатотисячніСША Дональда Трампа.