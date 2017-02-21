Топ Новини
<
>

"Укроборонпром" підписав нові контракти на виставці в ОАЕ

21 лютого в 21:30

Більшість угод укладено в області бронетанкової та оптико-електронної техніки.

Укроборонпром
"Укроборонпром" бере участь у виставці в ОАЕ
Державний концерн "Укроборонпром" підписав низку нових експортних домовленостей і уклав меморандуми про співпрацю в перший день роботи масштабної військової виставки IDEX-2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє прес-служба концерну.

В перший день виставки українська делегація провела продуктивні переговори з представниками іноземних компаній і оборотних відомств. Більшість нових домовленостей укладено в області бронетанкової та оптико-електронної техніки.

"Розроблені в рекордні терміни безпілотні апарати отримали високу оцінку міжнародного співтовариства і викликали інтерес до її купівлі", - зазначили в концерні.

Держконцерн "Укроборонпром" бере участь в одній з головних виставок зброї у світі - IDEX (International Defence Exhibition), яка проходить раз на два роки в Об'єднаних Арабських Еміратах. В цьому році вона розпочалася 19 лютого і триватиме п'ять днів.

Читайте також: "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць техніки

Як повідомлялося, Україна представила на виставці в ОАЕ наземний безпілотник "Фантом".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вистава Укроборонпром техніка область виставки ОАЕ більшість апарати рекорд іноземці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.69
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...