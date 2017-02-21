"Укроборонпром" підписав нові контракти на виставці в ОАЕ

Більшість угод укладено в області бронетанкової та оптико-електронної техніки.
В перший день виставки українська делегація провела продуктивні переговори з представниками іноземних компаній і оборотних відомств. Більшість нових домовленостей укладено в області бронетанкової та оптико-електронної техніки.
"Розроблені в рекордні терміни безпілотні апарати отримали високу оцінку міжнародного співтовариства і викликали інтерес до її купівлі", - зазначили в концерні.
Держконцерн "Укроборонпром" бере участь в одній з головних виставок зброї у світі - IDEX (International Defence Exhibition), яка проходить раз на два роки в Об'єднаних Арабських Еміратах. В цьому році вона розпочалася 19 лютого і триватиме п'ять днів.
Як повідомлялося, Україна представила на виставці в ОАЕ наземний безпілотник "Фантом".DT.UA